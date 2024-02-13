ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР/АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО ПОДСЧИТАЛИ – СТАЛО СТЫДНО: ПРОНЬКО НАЗВАЛ ЧИНОВНИКОВ, СБЕЖАВШИХ ИЗ РОССИИ Не знаю, но всё-таки предположу, что ни в одной стране мира нет такой элитарной субстанции, которая образовалась за минувшие 30 лет в России.