Россиян предупредили о риске лишиться квартиры

Практически у любой квартиры на вторичном рынке могут быть скрытые юридические нюансы. О риске лишиться жилья после покупки предупредила россиян юрисконсульт офиса «Академическое» компании «Инком-Недвижимость» Наталья Киселева, пишет «Прайм».
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