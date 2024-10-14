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Россиян предупредили о риске лишиться квартиры

Россиян предупредили о риске лишиться квартиры

Практически у любой квартиры на вторичном рынке могут быть скрытые юридические нюансы. О риске лишиться жилья после покупки предупредила россиян юрисконсульт офиса «Академическое» компании «Инком-Недвижимость» Наталья Киселева, пишет «Прайм».

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