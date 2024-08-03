В Калужской области отметят 350-летие со дня кончины боярыни Морозовой

Калужская земля, особенно город Боровск, имеет тесную связь с историей старообрядчества. В следующем году в Калужской области отметят важную дату — 350-летие со дня кончины боярыни МорозовойКалужская земля, особенно город Боровск, имеет тесную связь с историей старообрядчества.