В Калужской области отметят 350-летие со дня кончины боярыни Морозовой

Калужская земля, особенно город Боровск, имеет тесную связь с историей старообрядчества. В следующем году в Калужской области отметят важную дату — 350-летие со дня кончины боярыни МорозовойКалужская земля, особенно город Боровск, имеет тесную связь с историей старообрядчества.
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