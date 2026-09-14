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Кризис на Ближнем Востоке: экспорт нефти под угрозой

Кризис на Ближнем Востоке: экспорт нефти под угрозой Как сообщает The New York Times, ситуация в Красном море накалилась до предела.

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