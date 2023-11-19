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Появление Пугачевой в монастыре на Кипре объяснил Левшин Экс-гитарист певицы

Популярная в СССР 75-летняя  певица Алла Пугачева недавно прибыла в нашу страну на несколько дней и затем улетела обратно на Кипр, где устроила вечеринку для своих близких и посетила местный мужской монастырь.

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