Появление Пугачевой в монастыре на Кипре объяснил Левшин Экс-гитарист певицы

Популярная в СССР 75-летняя певица Алла Пугачева недавно прибыла в нашу страну на несколько дней и затем улетела обратно на Кипр, где устроила вечеринку для своих близких и посетила местный мужской монастырь.
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