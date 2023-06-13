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CNN: Вооруженные силы Украины потеряли 15% от всех поставляемых США бронемашин Bradley

CNN: Вооруженные силы Украины потеряли 15% от всех поставляемых США бронемашин Bradley

Вооруженные силы Украины потеряли около 15% всего количества поставляемых США бронемашин Bradley. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, который анализирует открытые источники.

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