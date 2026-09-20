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Появились новые результаты выборов в Госдуму после обработки 50% протоколов

Появились новые результаты выборов в Госдуму после обработки 50% протоколов

Расстановка партий по мере подсчета голосов остается прежней Более половины протоколов обработал Центризбирком России на выборах депутатов Государственной Думы.

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