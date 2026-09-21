Россия будет вынуждена завершить достижение задач специальной военной операции силовым путем, так как перспективы дипломатического урегулирования конфликта с Киевом отсутствуют.
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Кто бы сомневался?! Путин, и тот научен лютым врагом.