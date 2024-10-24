Анисин вошел в штаб «СКА-Юниор». Он стал тренером по развитию

«36-летний специалист стал тренером по развитию команды «Академия СКА-Юниор». Михаил Анисин – известный в прошлом нападающий «Динамо», «Витязя», «Северстали», «Сибири» и других клубов КХЛ, обладатель и лучший снайпер Кубка Гагарина-2012, лучший бомбардир высшей лиги сезона 2007/08, участник Матча Всех звезд КХЛ-2012.
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