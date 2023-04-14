РБК: кнопки SOS в машинах хотят связать с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся»

Автомобильные кнопки SOS планируют связать с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся». Эту возможность прорабатывают в АО «ГЛОНАСС», «Яндекс» и VK, пишет РБК.
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