Texas Governor Orders Halt To New Data Centers Weeks After Issuing Moratorium One month after Texas Governor Greg Abbott ordered a pause on Texas data center approvals pending an audit, overnight the governor doubled down and ordered the state’s environmental watchdog to withhold permits for new data centers until an audit of risks to the power grid is complete.
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