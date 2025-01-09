В Татарстане школьникам расскажут о кибербезопасности при работе с нейросетями

Во время следующего «Урока цифры» школьники Татарстана познакомятся с основами безопасного использования нейросетей, узнают, как технологии машинного обучения помогают экспертам по кибербезопасности, и как кибермошенники используют эти технологии в своих целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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