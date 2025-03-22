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В Германии предрекли крах власти фон дер Ляйен

В Германии предрекли крах власти фон дер Ляйен

ТАСС/Virginia Mayo/AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую часто называют "самой влиятельной женщиной Европы", в будущем будет играть на мировой арене только вспомогательную роль.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Давно надо было послать ее туда,где она когда-то по долгу работы ковырялась!
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16 час.
Eduard
Давно арестовать надо.Где суд? Реальных преступников еа Западе не судят!
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14 час.
Eduard
В женской колонии ей место!
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14 час.
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