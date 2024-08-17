Спикер Рады Стефанцук: решение о закрытии церквей на Украине примут эксперты

Власти Украины в вопросах ликвидации религиозных организаций, в отношении которых есть подозрения о связи или сотрудничестве с Русской православной церковью (РПЦ), будут опираться на экспертную оценку, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает "Страна.