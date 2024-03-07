❗️В Крыму арестовали ещё двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* Ранее в Киевском районном суде арестовали четырех участников ячейки.
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❗️В Крыму арестовали ещё двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* Ранее в Киевском районном суде арестовали четырех участников ячейки.