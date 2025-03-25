«Сложный момент»: Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца по УДО

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП человека Актер и сын осужденного за гибель человека в ДТП Михаила Ефремова Никита прокомментировал освобождение отца из колонии, назвав это «сложным моментом для всех сторон».
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