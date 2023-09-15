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Собянин рассказал об опережающем сроки строительстве инвесторами соцобъектов в Москве

Собянин рассказал об опережающем сроки строительстве инвесторами соцобъектов в Москве

В этом году построили больше, чем в прошлом Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале опубликовал информацию, которая гласит, что с начала года инвесторы возвели в столице 54 здания, которые были отданы под объекты социальной инфраструктуры.

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