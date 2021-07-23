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ЦБ: повышение процента по льготной ипотеке привело к сокращению ее выдачи

ЦБ: повышение процента по льготной ипотеке привело к сокращению ее выдачи

Повышение процента по льготной ипотеке с 6,5 до 7% привело к сокращению ее выдачи примерно в два раза.

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Alex Немо
Ну вот все как и предполагалось, повысили ставку - уменьшился обьем кредитования. А кому это было не понятно кроме наебулиной? Сейчас она собирается повысить базовую ставку ЦБ по кредитам, якобы для борьбы с инфляцией. Хотите расскажу что произойдет следом? Следом полезут вверх цены буквально на все, потому что производственникам нужно получать средства для поддержания производства. А проценты по кредитам они могут погасить только одним путем - повышая отпускные цены. Естественно что полезут вверх и розничные цены и соответственно инфляция. Все это уже проходили в 90х годы, но видимо для Набибулиной история ничего не значит. А теперь ответьте на вопрос - на кого работает ЦБ во главе с Набибулиной?

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