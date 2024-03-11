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Владимирская полиция выплатит 300 тысяч за информацию об убийстве женщины

Владимирская полиция выплатит 300 тысяч за информацию об убийстве женщины

300 тысяч рублей получит тот, чья информация поможет в раскрытии преступления.В воскресенье 10 марта пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщила, что их ведомство выплатит 300 тысяч рублей за информацию об убийстве женщины.

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