Владимирская полиция выплатит 300 тысяч за информацию об убийстве женщины

300 тысяч рублей получит тот, чья информация поможет в раскрытии преступления.В воскресенье 10 марта пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщила, что их ведомство выплатит 300 тысяч рублей за информацию об убийстве женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии