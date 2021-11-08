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Свыше 3 тысяч мишеней поразили танкисты общевойсковой армии ВВО в ходе тактико-огневых упражнений на полигоне Бурдуны в Бурятии

Свыше 3 тысяч мишеней поразили танкисты общевойсковой армии ВВО в ходе тактико-огневых упражнений на полигоне Бурдуны в Бурятии

Для совершенствования навыков военнослужащих применялась мишенная обстановка, которая позволяла смоделировать скоростную легкобронированную технику условного противника.

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