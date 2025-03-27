Владимир Кузьмин не оставил вдову брата в беде — принял решение о похоронах

Музыкант скорбит из-за смерти близкого человека. Владимир Кузьмин СоцсетиМладший брат Владимира Кузьмина скончался 24 марта в Адлере, куда приехал на отдых, а в субботу в Москве пройдет церемония прощания и кремация.