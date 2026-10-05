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Вечерний Новосибирск

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Щуку ловят тоннами на озере Убинское Новосибирской области

Щуку ловят тоннами на озере Убинское Новосибирской области

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, всего в Новосибирской области выловлено в промышленных целях более 8,5 тыс тонн рыбы и 80,4 млн штук рыбопосадочного материала выпущено в водоёмы.

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