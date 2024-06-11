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На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах

На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах

© РИА Новости . Стрингер На Украине спорят, что лучше, война или мир, думают над тем, как перезимуют без тепла и света и обсуждают, кого, собственно, следует считать украинцем Эксперты и политики продолжают говорить об угрозе блэкаута и вообще о плачевном состоянии украинской энергетики.

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