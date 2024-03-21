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Царьград

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Англичанка снова гадит: Лондон собирается создать в районе Киева буферную зону из сил НАТО

Англичанка снова гадит: Лондон собирается создать в районе Киева буферную зону из сил НАТО

Великобритания предлагает к маю этого года подготовить ко вводу на Украину "крупные высокоманевренные силы НАТО", чтобы создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, пишет журнал "Национальная оборона".

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Разбить эту зону вместе с контингентом и пусть только вякнут
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