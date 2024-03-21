Англичанка снова гадит: Лондон собирается создать в районе Киева буферную зону из сил НАТО

Великобритания предлагает к маю этого года подготовить ко вводу на Украину "крупные высокоманевренные силы НАТО", чтобы создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, пишет журнал "Национальная оборона".