Англичанка снова гадит: Лондон собирается создать в районе Киева буферную зону из сил НАТО

Великобритания предлагает к маю этого года подготовить ко вводу на Украину "крупные высокоманевренные силы НАТО", чтобы создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, пишет журнал "Национальная оборона".
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