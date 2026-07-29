Гимназия №11 в Туле готова к новому учебному году

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, заместитель председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова, представители управления образования, Росгвардии и УМВД оценили состояние двух корпусов учебного заведения, уделив первостепенное внимание вопросам безопасности, проверили работу тревожных кнопок и пожароохранную систему.
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