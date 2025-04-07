Отдельный сайт о мерах поддержки бойцов СВО появится в Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников предложил создать в регионе специальный сайт, который будет посвящен мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей.
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