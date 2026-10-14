Государственный долг Татарстана на 1 октября 2026 года составил 74,5 млрд рублей. К концу следующего года республика рассчитывает уменьшить его до 50 млрд рублей при условии списания и погашения задолженности по федеральным кредитам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России планирую...
- РГ В Татарстане с на...
- РГ В Казани в Междун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым