Ракова: Подарки детям мобилизованных москвичей ежедневно доставляют более 250 Дедов Морозов

До 30 декабря соцработники и 250 Дедов Морозов будут развозить подарки детям Как пишет пресс-служба правительства Москвы, столица организует новогодние мероприятия и поздравления для родственников участников специальной военной операции (СВО).
До 30 декабря соцработники и 250 Дедов Морозов будут развозить подарки детям Как пишет пресс-служба правительства Москвы, столица организует новогодние мероприятия и поздравления для родственников участников специальной военной операции (СВО).
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