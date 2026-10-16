В России с 10 ноября вступит в силу новый ГОСТ для остановок общественного транспорта. Новый национальный стандарт установит единые требования к размещению и обустройству остановок с учетом безопасности пассажиров и доступности транспорта для маломобильных граждан.
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