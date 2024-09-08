Областной профилактический марафон ´Старт на безопасность´.

Целью марафона является формирование у несовершеннолетних, законных представителей и педагогов позитивного социального и психологического опыта в вопросах создания безопасного образовательного пространства.
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