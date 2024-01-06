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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Запад в шоке: К «войне шаровых молний» русские будут готовы первыми

Запад в шоке: К «войне шаровых молний» русские будут готовы первыми

Оружие на новых принципах — что есть, что будет, к чему приведёт Как сказал Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ее Вооруженных сил Владимир Путин, «в ближайшей исторической перспективе сфера обеспечения безопасности любого из государств мира будет напрямую зависеть от разработки и создания оружия, основанного на новых физических принципах».

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Комментарии
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Наталия
Ужасает сам тот факт, что вместо того, чтобы работать во благо всего человечества, пытаться нивелировать негативные природные и космические вызовы, лучшие умы заняты разработками страшного оружия. И всему этому виной наглая, вызывающе агрессивная политика США и всех их сподвижников.
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16 час.
Александр Утебаев
Мда ... Читал , что во времена Атлантиды тогдашнее человечество могло промчаться над планетой для того что бы обмануть друг друга . Ну или убить . Печаль
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15 час.

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