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"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы

"Просто троллинг". Путина заподозрили во вмешательстве в британские выборы

Кто сказал, что Британия перестала быть великой державой? Всем, кто придерживается взглядов о ее упадке, следует сделать внушение: несмотря на все трудности страны, Владимир Путин по-прежнему считает целесообразным вмешательство в ее выборы.

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