– Почему Германия дала миру так много философов? – А ты немецких женщин видел?

В США очередная учительница обвиняется в интимных отношениях с учеником. Это когда-нибудь закончится? Сколько еще будет везти этим мелким говнюкам? Мужик приходит к врачу: - Доктор, от меня ушла жена и забрала детей, меня выгнали с работы, денег нет, друзей нет, я стал очень много пить, но у меня трясутся руки, в глазах все двоится, все тело болит, я плохо соображаю, что делать? - Ой-ой-ой, как все плохо! Как врач я вам рекомендую воздержаться от спиртного, но как человек - не советую.