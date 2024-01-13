Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Письма. Это была положительная , историческая, веха в СССР,особенно в АрмииПредложила знаком...
  • Татьяна Хлусова
    Обосновать сможете?Чужих проблем не ...
  • Элеонора Коган
    Терпение и труд всё перетрут. А Валентина, добрый, отзывчивый и неравнодушный человек не смогла пройти мимо попавшей ...Чужих проблем не ...

– Почему Германия дала миру так много философов? – А ты немецких женщин видел?

– Почему Германия дала миру так много философов? – А ты немецких женщин видел?

В США очередная учительница обвиняется в интимных отношениях с учеником. Это когда-нибудь закончится? Сколько еще будет везти этим мелким говнюкам? Мужик приходит к врачу: - Доктор, от меня ушла жена и забрала детей, меня выгнали с работы, денег нет, друзей нет, я стал очень много пить, но у меня трясутся руки, в глазах все двоится, все тело болит, я плохо соображаю, что делать? - Ой-ой-ой, как все плохо! Как врач я вам рекомендую воздержаться от спиртного, но как человек - не советую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх