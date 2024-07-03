Ipsos: рейтинг Мишель Обамы выше рейтинга Трампа на 11%

Данные опроса, проведенного социологической службой Ipsos, свидетельствуют, что 50% американских избирателей проголосовали бы за бывшую первую леди США Мишель Обаму, если бы она была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии