Страна и люди
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Страна и люди

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В Госдуме предложили конфисковывать имущество за фейки об армии России

В Госдуме предложили конфисковывать имущество за фейки об армии России

Депутатами Госдумы, единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской разработан законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству.

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