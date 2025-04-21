Стефен Карри (31 очко) и Джимми Батлер (25) обеспечили «Голден Стэйт» победу в первом матче серии против «Хьюстона»

Защитник «Уорриорс» Стефен Карри провел на паркете 40 минут и набрал 31 очко, реализовав 12 из 19 бросков с игры, 5 из 9 из-за дуги и 2 из 2 с линии, а также 6 подборов и 3 передачи при 4 потерях.