Бронированные «роллс-ройсы» не прижились в степях Украины

Немецкие танки «Леопард-2» не оказали существенной помощи ВСУ из-за своей сложности. Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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