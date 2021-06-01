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Участникам праздничных мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей

Дорогие друзья!Приветствую вас и поздравляю с Международным днём защиты детей.Давно стало хорошей традицией, что этот замечательный праздник, наполненный особой теплотой и искренностью, широко отмечается во всех регионах нашей огромной страны.

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