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Доклад о преступлениях Киева против детей представят Путину в конце февраля

Доклад о преступлениях Киева против детей представят Путину в конце февраля

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов в конце февраля и тогда его представят президенту России Владимиру Путину.

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