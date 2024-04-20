Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Иевский
    Да у евреев в глазах только доллары и низкий наследственный  морально-правовой интелект«Россия начала пр...
  • Людмила Суханова
    Много  талантливых актеров в т.ч. и Воробей оказались гадинами, предателями.  Жаль. Противно смотреть на них.«Россия начала пр...
  • Александр Гребнев
    Живет так что бы волки сыты и овцы целы жадность фраера погубит кто то может вести двойную жизнь а другие нет так что...«Россия начала пр...

ВС РФ существенно продвинулись на запад от Марьинки, карта боевых действий

ВС РФ существенно продвинулись на запад от Марьинки, карта боевых действий

Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 20 апреля 2024 года — в нашем материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Пора прекращать победоносие и говорить правду о фронте, – полковник Баранец                                                                                                       Ссылка:                                                                                                                    https://www.politnavigator.net/pora-prekrashhat-pobedonosie-i-govorit-pravdu-o-fronte-polkovnik-baranec.html
Пора прекращать победоносие и говорить правду о фронте, - полковник Баранец | Политнавигатор
Политнавигатор
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх