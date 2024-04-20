Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 20 апреля 2024 года — в нашем материале.
ВС РФ существенно продвинулись на запад от Марьинки, карта боевых действий
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Александр Рожков
Пора прекращать победоносие и говорить правду о фронте, – полковник Баранец Ссылка: https://www.politnavigator.net/pora-prekrashhat-pobedonosie-i-govorit-pravdu-o-fronte-polkovnik-baranec.html
Пора прекращать победоносие и говорить правду о фронте, - полковник Баранец | Политнавигатор
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