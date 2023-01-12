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Гаттузо о поражении от «Реала» по пенальти: «Горжусь «Валенсией». Мы показали себя мастеровитой командой»

Главный тренер «Валенсии» подвел итоги матча с «Реалом» (1:1, 3:4 по пен.). Игра прошла в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.

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