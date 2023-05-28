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Российский МИД начал демонстративный разворот на европейском направлении

Российский МИД начал демонстративный разворот на европейском направлении

Всякая ерунда, вроде “поисков” генерала Залужного, истерики вокруг того, что во время войны враг смог на двести метров в глубь России через границу прорваться, прежде чем его уничтожили, планирования после работы прямо в интернете “ядерных ударов” по Вашингтону и по Лондону, заслоняет важные события, знаменующие смену вех в международной политике Фото: © Пресс-служба МИД РФ Так «полководцы», «политики» и «пророки» из социальных сетей, занятые «определением» цели, сущности, методов и сроков СВО, чтобы в конечном итоге «просветить» президента, правительство, командование ВС РФ, абсолютно прохлопали ушами начало демонстративного разворота российского МИД на европейском направлении.

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