Путин: Россия движется по пути урегулирования конфликта на Украине

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта, ответив таким образом на призыв индийского лидера к мирному урегулированию.
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