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"Расплющите Запад": немцы устроили митинг в поддержку России

"Расплющите Запад": немцы устроили митинг в поддержку России

Жители Европы внимательно следят за происходящим на территории украинского государства. Многих весьма печалит тот факт, что власти позволяют себе вмешиваться в украинский конфликт, а также продолжают беспрецедентной экономическое давление на Россию.

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