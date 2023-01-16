Жители Европы внимательно следят за происходящим на территории украинского государства. Многих весьма печалит тот факт, что власти позволяют себе вмешиваться в украинский конфликт, а также продолжают беспрецедентной экономическое давление на Россию.
Жители Европы внимательно следят за происходящим на территории украинского государства. Многих весьма печалит тот факт, что власти позволяют себе вмешиваться в украинский конфликт, а также продолжают беспрецедентной экономическое давление на Россию.
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