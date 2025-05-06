Британия готовится к ядерной войне с Россией: выживут не все, но у Лондона есть план

Британское издание The Telegraph со ссылкой на засекреченное правительственное досье оказавшееся в распоряжении редакции утверждает, что власти Великобритании уже готовятся к военному столкновению с Россией и разрабатывают обновленную версию плана действий на случай войны, который последний раз редактировался в 2005 году.