Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Власти Китая обратились не к Украине, а к тем кому это только в радость! Если в Киеве будут уверены, что получат по п...«Вы эту псину сво...
  • Игорь Васиков
    А вот и повод будет китайцам ё6Hyть по Киеву. Но китайцы торгаши, а не воины. Кишка тонка...«Вы эту псину сво...
  • В С
    Сдохни, крысёныш !Рассерженные патр...

Британия готовится к ядерной войне с Россией: выживут не все, но у Лондона есть план

Британия готовится к ядерной войне с Россией: выживут не все, но у Лондона есть план

Британское издание The Telegraph со ссылкой на засекреченное правительственное досье оказавшееся в распоряжении редакции утверждает, что власти Великобритании уже готовятся к военному столкновению с Россией и разрабатывают обновленную версию плана действий на случай войны, который последний раз редактировался в 2005 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша пупкин
А откуда в британии взялась материковая часть???
Ответить
19 час.
наверх