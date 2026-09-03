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Чемпионат России по регби. 13-й тур. «Енисей-СТМ» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» против «Красного Яра»

6 сентября пройдут матчи 13-го тура чемпионата России по регби. Игра «Стрелы-Ак Барс» и «Славы» перенесена на 20 сентября.

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