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Артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении

Артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении

Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно ликвидировал бронетехнику и опорник украинской армии, предотвратив ротацию боевиков на красноармейском направлении, сообщает 16 декабря Минобороны России.

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