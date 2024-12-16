Артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении

Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно ликвидировал бронетехнику и опорник украинской армии, предотвратив ротацию боевиков на красноармейском направлении, сообщает 16 декабря Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии