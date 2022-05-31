Правозащитник Алтайского края принял участие во всероссийской конференции

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов принял участие во Всероссийской конференции региональных уполномоченных, которая состоялась в Москве 27 мая в Общественной палате РФ.
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