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Правозащитник Алтайского края принял участие во всероссийской конференции

Правозащитник Алтайского края принял участие во всероссийской конференции

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов принял участие во Всероссийской конференции региональных уполномоченных, которая состоялась в Москве 27 мая в Общественной палате РФ.

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