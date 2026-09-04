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"Для меня честь — работать под руководством великого мастера". Константин Богомолов стал преподавателем в Академии Н. С. Михалкова

"Для меня честь — работать под руководством великого мастера". Константин Богомолов стал преподавателем в Академии Н. С. Михалкова

51-летний режиссёр, художественный руководитель "Театра на Бронной" Константин Богомолов рассказал, что будет вести курс "Режиссура театра" в Академии Н.

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