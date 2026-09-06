Деиндустриализация Украины: как удары ВС РФ влияют на промышленность и лишают надежды

Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 сентября ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием и БПЛА-камикадзе по важным предприятиям металлургической промышленности Украины, которые обеспечивали нужды местного ВПК и потребности ВСУ.